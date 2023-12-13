شكرا لقرائتكم خبر مجموعة stc ترفع إنفاقها لـ34 مليارا في مجال المحتوى المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، إنفاقها الإجمالي على المحتوى المحلي عبر برنامج «روافد» إلى ما يزيد على 34 مليار ريال مع نهاية 2023، وذلك منذ إطلاق البرنامج منذ 2018، ليرتفع مؤشر الأداء لقياس المحتوى المحلي للعام المالي السابق ليصل إلى 42.89%، ورافق ذلك دعم تنمية القوى العاملة الوطنية وزيادة نسبة السعودة في المناصب القيادية لتصل إلى 97%، كما بلغ إجمالي الاستثمارات أكثر من 6 مليارات ريال في الاقتصاد السعودي عبر تأسيس شركات تابعة للمجموعة تعمل داخل المملكة، الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات التوظيف ودعم الاقتصاد الكلي ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد حققت stc إنجازا مهما تمثل في نمو مؤشر المحتوى المحلي بناء على الآلية المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لحساب مؤشر المحتوى المحلي، إذ ارتفع النمو بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بـ2020، وأكثر بـ43% مقارنة بالنسبة المرجعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا لما نشرته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وساهمت مجموعة stc كممكن للتحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» في تطوير المحتوى المحلي والصناعات المحلية، ودعم المنتج الوطني عبر تطبيق 15 قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية، وتفعيل ضوابط إعطاء الأفضلية السعرية للمنتج المحلي في المشاريع ذات العلاقة، بجانب دعم المصانع المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية عبر طرح دليل للفرص الاستثمارية.

ودعمت المجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل الشراكة مع برنامج جدير وإعطاء تلك المنشآت مزايا التفضيل السعري في عمليات الشراء، وبلغ عدد شركاء النجاح من تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 134 شريكا، كما عقدت المجموعة سلسلة اتفاقيات مع شركات عالمية عملاقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكان أبرز نتائجها افتتاح أول مصنع لتوطين صناعة مراكز البيانات في المملكة، وذلك ضمن جهود المجموعة في مجال توطين مراكز البيانات وتوفير سلاسل إمداد جديدة في المجال التقني.

يذكر أن إطلاق برنامج «روافد» جاء ضمن استراتيجية مجموعة stc، التي تحمل مسمى «تجرأ» ليكون المظلة الشاملة لتطوير وتنمية جميع أنشطة المحتوى المحلي في المجموعة، وقد عكس البرنامج المكانة الريادية للمجموعة كممكن رقمي يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يحقق التطلعات في تعزيز مكانة المملكة في مجال دعم المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.