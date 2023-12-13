شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد سلسلة اجتماعات مع شركات في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الكورية؛ وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا.

وبحثت الاجتماعات فرص الاستثمار الواعدة المتوفرة في المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، والإمكانات الصناعية والتعدينية، التي تتضمنها القطاعات الفرعية العديدة لكل قطاع منهما.

كما استعرضت الاجتماعات طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة، التي تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال، وتأسيس المشروعات وإدارتها، والمزايا التحفيزية والتسهيلات، التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة.

وضمت الاجتماعات مسؤولين من شركة "جي إل رافا" القابضة، وشركة هيونداي موبيس لقطع غيار السيارات، وشركة إل إس كورب، وشركة "أوستيم إمبلانت" الرائدة في مجال تصنيع مواد ومستلزمات زرع الأسنان، وشركة كوريا للصناعات الفضائية، وشركة هانوا لخدمات التعدين، وشركة لوتي للكيماويات، وشركة كولون للصناعات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى كوريا؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.