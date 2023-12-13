الاقتصاد

وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد سلسلة اجتماعات مع شركات في كوريا

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الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الكورية؛ وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا.

وبحثت الاجتماعات فرص الاستثمار الواعدة المتوفرة في المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، والإمكانات الصناعية والتعدينية، التي تتضمنها القطاعات الفرعية العديدة لكل قطاع منهما.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد سلسلة اجتماعات مع شركات في كوريا - وزارة الصناعة إكس

كما استعرضت الاجتماعات طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة، التي تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال، وتأسيس المشروعات وإدارتها، والمزايا التحفيزية والتسهيلات، التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد سلسلة اجتماعات مع شركات في كوريا - وزارة الصناعة إكس

وضمت الاجتماعات مسؤولين من شركة "جي إل رافا" القابضة، وشركة هيونداي موبيس لقطع غيار السيارات، وشركة إل إس كورب، وشركة "أوستيم إمبلانت" الرائدة في مجال تصنيع مواد ومستلزمات زرع الأسنان، وشركة كوريا للصناعات الفضائية، وشركة هانوا لخدمات التعدين، وشركة لوتي للكيماويات، وشركة كولون للصناعات.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد سلسلة اجتماعات مع شركات في كوريا - وزارة الصناعة إكس

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى كوريا؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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