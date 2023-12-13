شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للتنمية" يبحث مشروعات الصندوق الإنمائية مع البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم؛ وفدًا رفيع المستوى من أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، بقيادة مكتب المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى مجموعة البنك الدولي.

وجرى خلال اللقاء، إطلاع الوفد على مشروعات وبرامج الصندوق السعودي للتنمية الإنمائية حول العالم، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون التنموي بين الجانبين، كما استعرض الصندوق نبذة عامة عن نشاطه الإنمائي التراكمي على مدى 49 عامًا.

الصندوق السعودي للتنمية

تضمنت الزيارة؛ جولة تعريفية للمعرض المصور داخل مقر الصندوق، لأبرز مشروعات الصندوق التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي المستدام على المستفيدين، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق "اجتماعنا اليوم مع البنك الدولي يعكس أهمية التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكات والتعاون التنموي الوثيق، ويؤمن الصندوق بأن التقدم نحو المستقبل المستدام، يتحقق من خلال الشراكة مع منظمات التنمية الدولية والحكومات وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتبادل المعرفة والخبرات التنموية".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب جمهورية إندونيسيا لدى مجموعة البنك الدولي، ويمبي سابوترا، أن وصول الصندوق السعودي للتنمية الذي تخطى 100 دولة حول العالم من خلال الدعم الإنمائي، كان له الدور الفاعل في تعزيز التنمية الدولية المستدامة، مشيداً بجهود المستمر للصندوق وأثر عمله التنموي في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية الصندوق بأن يكون شريكًا استراتيجيًا شاملًا ممكنًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم النامية، كما للصندوق سجل تنموي حافل منذ عام 1975م، إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، وذلك في مختلف القطاعات التنموية والحيوية، للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة ومزدهرة في تلك البلدان المستفيدة.