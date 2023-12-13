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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين الأمير فهد بن منصور، أكد أهمية استدامة الشركات الناشئة في الدول العربية بوصفها آلية لضمان استدامتها الاقتصادية.

وأشار في كلمته في إطار محور «حوار السياسات» ضمن أعمال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، إلى أن المنطقة العربية مقبلة على فرص كبيرة يمكن استغلالها، ومن أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم عام 2030 بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وفي المملكة العربية السعودية عام 2034، مبرزا أن المنطقة العربية ليس لديها خيار سوى الازدهار والنمو المستدام.

ودعا رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين، إلى تعزيز الاستثمار والدعم المتبادل في ما بينها من أجل بلوغ هدف ازدهار المنظومة العربية الريادية.

ويحضر هذه القمة، التي تتواصل إلى غاية 14 ديسمبر الجاري، أكثر من 1000 مشارك من الجهات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمستثمرين وصناع القرار والمنظمات الدولية والجهات المانحة.