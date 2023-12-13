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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، احتفى بمنطقة الدرعية التاريخية، بالمشاركين في مؤتمر سوق العمل الدولي من الوزراء، ونخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين من 40 دولة.

وتجول الراجحي بصحبة ضيوف المؤتمر في المنطقة للتعرف على ثقافة المملكة وما تمتاز به من ثراء وتنوع، حيث بدأت الجولة باستقبال الضيوف في حي طريف، ثم شاهدوا فعالية للعرضة السعودية، وزيارة إلى متحف الدرعية الذي يستعرض تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، وعرضا للخيول العربية، وتناول العشاء في منطقة البجيري.

وأعرب الضيوف عن إعجابهم الكبير بالدرعية التاريخية وما تمثله من تجربة استثنائية لكل من يريد استكشاف تاريخ وأصالة تراث المملكة.