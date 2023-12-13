صندوق الموارد يتفق مع 5 جهات لتدريب وتوظيف 50 ألف مواطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقيات تعاون مع 5 جهات حكومية وخاصة، لتدريب وتأهيل وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في سوق العمل وإعدادها لمستقبل واعد، إضافة إلى العمل المشترك من أجل تطوير ورفع مهارات الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل واستدامتهم من خلال المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين.
وشملت اتفاقيات الصندوق كلا من: وزارة الصحة؛ ونيوم؛ وطيران الرياض؛ ورؤى المدينة القابضة؛ والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية؛ وذلك على هامش مشاركته كشريك استراتيجي في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدينة الرياض، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
وجرى خلال أعمال المؤتمر استعراض تجربة الصندوق في بناء المهارات والقدرات الوطنية والإسهام في تطويرها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك في ضوء استراتيجيات سوق العمل؛ وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرات التوطين في تنمية رأس المال البشري.
ويجسد الصندوق من خلال مشاركته في أعمال وفعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين؛ التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للارتقاء بسوق العمل في السعودية.
وتضمنت مشاركة الصندوق جناحا للتعريف بالبرامج ومبادرات وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين؛ إضافة إلى استعراض أدوار المرصد الوطني للعمل في سبيل تنمية واتجاهات سوق العمل وشراكته مع المنظمات والجهات الدولية في هذا الشأن.
اتفاقيات الصندوق مع:
- وزارة الصحة
- نيوم
- طيران الرياض
- رؤى المدينة القابضة
- الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
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