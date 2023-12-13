دعم توظيف 330 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 10 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم صندوق تنمية الموارد البشرية توظيف 330 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 10 أشهر من العام الجاري.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، «إن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 330 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي».

وأضاف مدير عام الصندوق أثناء مشاركته أمس في جلسة حوارية بعنوان «العوامل التي تقود إلى التغيير السريع في سوق العمل السعودي»، ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغ 7.5 مليار ريال، استفاد منها 1.78 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 104 آلاف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.

وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل على تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.

وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دشنت في الربع الأول من هذا العام- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدا استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.