شكرا لقرائتكم خبر عن التنويع الاقتصادي.. تفاصيل افتتاح معرض تايلند في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلندي، بانبري باهيديا، اليوم، في الرياض معرض تايلند 2023، بحضور وزير العمل التايلندي بيبات راتشاكيتبراكارن، وسفير مملكة تايلند دارم بونثام.

وتجول القصبي برفقة نائب رئيس الوزراء، في المعرض الذي يهدف إلى إبراز حضور تايلند من جديد في الشرق الأوسط، من خلال عرض منتجات وخدمات تايلندية متميزة ومبتكرة في العديد من الصناعات والقطاعات.

معرض تايلند 2023

أكد أن المشاركة في الافتتاح الرسمي لمعرض تايلند 2023، تمثل علامة بارزة نحو التنويع الاقتصادي والتعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.

وأضاف أن المعرض يترجم العلاقات الوطيدة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين، متطلعًا لمواصلة الجهود المشتركة لتنمية وتسهيل التجارة والاستثمار وتوفير الفرص لقطاع الاعمال، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا في كافة الجوانب لا سيما الاقتصادية منها.

وبين القصبي أن الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين اثمرت عن شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، مما جعل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لتايلند من دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة (10) مليار دولار لعام 2022م، بنمو نسبته (38%) عن عام 2021م.

وختم القصبي بقوله "نتطلع أن يكون المعرض فرصة حقيقية للتواصل بين قطاع الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة في كافة المجالات، لتسهم في تعزيز التعاون المشترك المحقق للطموحات والتطلعات".

يذكر أن معرض تايلند 2023، يضم تسعة قطاعاتٍ رئيسيةٍ هي: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وقطاعات الزراعة الذكية والابتكار، والعطور، والصحة والعافية، وقطع غيار السيارات، والمباني الفاخرة والديكور، ومنتجات الاستخدام اليومي، كما يشارك في المعرض أكثر من 200 علامة تجارية تعرض ما يزيد على 1,000 منتج من منتجات الشركات التايلاندية.