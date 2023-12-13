شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 32896 مركبة "زيرو" و19251 دراجه نارية و10900 سيارة و1731 نقل خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر نوفمبر 2023 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت حوالي 32896 مركبة وهذا يعنى زيادة عن الشهر السابق ( أكتوبر ) بنحو 4891 مركبة .

كما أكد تقرير نوفمبر أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2145 مركبة موديل 2020 و3873مركبة موديل 2021و8175مركبة موديل2022 و9860مركبة موديل 2023 و8843مركبه موديل 2024 .

وأضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 10900سيارة ملاكي من بينها 285سيارة موديل 2020 و191 سيارة موديل 2021 و731 سيارة موديل 2022 و3396 سيارات موديل 2023 و6297موديل 2024 .

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19251من بينها 1779موديل 2020 و3524موديل 2021و6878دراجة موديل 2022 و 5608دراجه نارية موديل 2023، و1462 دراجه نارية موديل 2024 .

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1731سيارة من بينها 27سيارة نقل موديل 2020 و84سيارة نقل موديل 2021 و349موديل 2022 و 429سيارة نقل موديل 2023 و 842 سيارة موديل 2024 .