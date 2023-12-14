أخبار البورصة اليوم الأربعاء 13-12-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 17 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبى أى جى للتجارة والاستثمار، وآسيك للتعدين-اسكوم، وابن سينا فارما، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 58 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 591.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6505 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء عدد 529 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.63% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 635 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 66.7 ألف سهم، 302.7 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 300 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وتنمية للاستثمار العقاري، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 3623 سهم، 315 ألف سهم، 187.1 ألف سهم، 500 ألف سهم، 105 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 307.6 ألف سه، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ورواد السياحة-الرواد عدد 139.9 ألف سهم، 1135 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 2.2 مليون سهم بسعر 0.533 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.118% إلى 9.778%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بيع المساهم إبراهيم إبراهيم الصعيدي عدد 403.9 ألف سهم بسعر 17.753 جنيه بقيمة إجمالية 7.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.1348% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، شراء المساهم أشرف كمال جبره عدد 1.4 مليون سهم بسعر 3.0386 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.552% إلى 4.762%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

بي انفستمنتس

أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على منح شركة جورميه اجيبت دوت كوم (إحدى الشركات التابعة) قرض مساهمين قابل للتحويل إلى أسهم بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على إبرام عقد تمويل مع بنك الكويت الوطني-مصر بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه.

في السياق ذاته قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على تقرير المستشار المالي المستقل (شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) عن القيمة العادلة لسهم الشركة، والذي يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع سهم من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 51.15 سهم من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

كما وافق مجلس الإدارة على تقديم الشركة لعرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 524.6 مليار سهم.

راية القابضة

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 27.49% بإجمالي عدد 23.981 مليون سهم من أسهم شركة أسطول للنقل البري، والتي تمتلكها شركة إيجيبشن جلف القابضة للاستثمارات المالية، وجاري حاليًا إتمام إجراءات نقل ملكية الأسهم والحصول على الموافقات المطلوبة لإتمام عملية التنفيذ، وبعد سداد قيمة الصفقة بالكامل للبائعين، ستصبح ملكية شركة راية 90% من شركة أسطول.