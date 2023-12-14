شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تحدد 100ميجا وات فقط مرحلة أولى لتجربة نظام بيع القطاع الخاص للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه تم تحديد 100 ميجا وات كمرحلة أولى لتجربة نظام بيع القطاع الخاص للقطاع الخاص "p to p "، موكدا أن هذه الكمية سيتم بيعها لـ3 مستهلكين من القطاع الخاص.

وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الجهاز انتهى من إعداد القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة المملوكة لهم للمستهلكين من القطاع الخاص، فى إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء في مصر والذى يصب فى النهاية لمصلحة المواطن.

وأضاف عمران أنه سيتم عرض القواعد التنظيمية خلال جلسة مجلس إدارة الجهاز المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على موافقة المجلس تمهيداً لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها أو التعديل حسب رؤية واستراتيجية الدولة، لافتا إلى أنه سيتم طرحها للمستثمرين فور الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجهاز.

وقال عمران إن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.