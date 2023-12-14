شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخذ فيها مثل هذا القرار بعد 11 رفعاً سابقاً لأسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان له: "تسعى اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والتضخم بمعدل 2 % على المدى الطويل، ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 و 5.5 %".

ويعد نطاق 5.25 إلى 5.5 %، والمعمول به منذ يوليو الماضي، هو أعلى مستوى وصلت له أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من 2001.

خفض مستقبلي

تشير التوقعات الاقتصادية من مسؤولي البنك المركزي، إلى خفض أسعار الفائدة في العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة وسط تحسن في توقعات التضخم.

ويتوقع معظم المسؤولين أن تنتهي أسعار الفائدة العام المقبل عند 4.5 % إلى 4.75 %، ما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بإجراء 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية عن المستويات الحالية، وفق ما أوردته فاينانشال تايمز.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار الفائدة لمستوى أقل في عام 2025، حيث توقع معظم المسؤولين أن تصل المعدلات في نهاية المطاف إلى ما بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.