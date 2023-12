شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة الأمريكية: خفض أسعار الفائدة سيحدث مع تراجع التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه سيكون من المنطقي أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدل التضخم، للحفاظ على توازن الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها يوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "مع تراجع التضخم، أمر طبيعي أن تتراجع معدلات الفائدة، لأن أسعار الفائدة الحقيقية سترتفع، وهو ما سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية".

وأشارت إلى أن تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد يعتمد على مستواها فيما يتعلق بمعدل التضخم، ومع تراجع التضخم، ستصبح أسعار الفائدة أكثر تقييدًا حال ظلت ثابتة.

وأضافت: "أتوقع أن يواصل التضخم تراجعه، وتوقعت أن ينخفض المعدل إلى مستوى قريب من 2% بنهاية عام 2024".

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

وقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخذ فيها مثل هذا القرار بعد 11 رفعًا سابقًا لأسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم.

This is a Twitter Status | This is a Twitter Status يُبقي This is a Twitter Status دون تغيير عند 5.50% في آخر اجتماعاته خلال 2023This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان له: "تسعى اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 و 5.5 %".

ويُعد نطاق 5.25 إلى 5.5%، والمعمول به منذ يوليو الماضي، هو أعلى مستوى وصلت له أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من 2001.