شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد مدعومة بتراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط نحو 1% يوم الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى في 5 أشهر، والذي سجلته في الجلسة السابقة.

وتلقت الأسعار دعمًا من تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ومخاوف إزاء أمن الإمدادات في الشرق الأوسط بعد هجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

وأشار المتعاملون إلى أن أسعار الخام تشبثت بمكاسبها بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، وألمح إلى أنه سيبدأ خفضها في 2024.

ويحد انخفاض أسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض على المستهلكين، ما يدعم النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.

ارتفاع العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.4% إلى 74.26 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أو ما يعادل 1.3% إلى 69.47 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق، إن شركات الطاقة سحبت 4.3 مليون برميل من الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر مع انخفاض الواردات.

نمو حجم الطلب

وأنحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باللائمة في أحدث تراجع لأسعار الخام على "المخاوف المبالغ فيها" إزاء نمو حجم الطلب على النفط، وذلك في أحدث تقاريرها الشهرية عن سوق النفط.

وأبقت أوبك توقعاتها لحجم الطلب العالمي على النفط بلا تغيير عند 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024.

وتوصلت نحو 200 دولة إلى اتفاق تاريخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) لبدء تخفيض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري، وهو اتفاق يرسل إشارة إلى المستثمرين في قطاع النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.