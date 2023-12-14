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بورصة لندن.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيسي (فوتس 100) تعاملات الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.08%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 5.67 نقطة، ليصل إلى 7548.44 نقطة.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2626 دولار أمريكي، بارتفاع 0.46%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1605 يورو بانخفاض 0.30%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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