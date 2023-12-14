شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعليمات يجب اتباعها عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا أفعل عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل؟ تساؤل يتبادر إلى أذهان الجميع، ويرصد الخليج 365 عددا من التعليمات والإرشادات للحفاظ على السلامة لجميع الأفراد بالمنزل في حال وجود تسريب أو اكتشاف رائحة للغاز بالمنزل، حيث إنه في هذه الحالة لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب وتتضمن أهم الإرشادات والتعليمات الأتى:

1- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.

2- إحكام غلق صمام الغاز.

3- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.

4- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.

5- الاتصال بخدمة طوارئ الغاز على الرقم 129 وذلك من أجل القيام باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فوراً.