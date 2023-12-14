شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بمعدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية 1.7% خلال شهر نوفمبر 2023م، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي إذ سجل 1.6%، فيما كان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

وأظهر تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، فيما تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8 %، وكانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م ، نظراً لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.

ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات

وفقا للتقرير، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6 %.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%. وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 0.5%: متأثرا بارتفاع أسعار

عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.3%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -5.0%، فيما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1% متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2 %.

ارتفاع على أساس شهري

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2023م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %0.2 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023م، فيما تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز

وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7%.

وارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2% وقسم التبغ بنسبة 0.1%.

ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة -%0.1 وقسم النقل بنسبة 0.6% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة - 0.9%، وقسم الاتصالات بنسبة -0.3%، وقسم الصحة بنسبة -0.2%.