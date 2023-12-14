شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 % ارتفاعا في أسعار الجملة بالسعودية على أساس شهري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 2.4٪ خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى مما كان عليه، إذ بلغت 1.0%، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 1.2% على أساس شهري.

ويُعزى هذا الارتفاع على أساس سنوي، بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 23.8% في أكتوبر.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء، سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 5.2% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 23.8 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 73.8%.

ارتفاع المنتجات الغذائية والمشروبات

سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 3.5%، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.3%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 3.2%.

وبحسب التقرير، سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.9% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة -0.9%، فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.8%، متأثراً بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة -3.0%.

وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 0.4% نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبه -3.1%، وانخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة - 5.0%.

زيادة على أساس شهري

وارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 1.2 %، لشهر نوفمبر 2023م مقارنة بشهر أكتوبر 2023م وذلك لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.9%، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.1٪.

وسجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.4%، نتيجة لارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 2.0٪، وارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.6%.

وأشار التقرير إلى أن باب الخامات والمعادن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 70.3%، فيما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 0.4٪، وأسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.2%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.7% بسبب انخفاض أسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأخرى بنسبة -2.4%، وانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة -1.0%.