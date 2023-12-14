عطل يضرب “البورصة الأمريكية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فتحت شركة “ناسداك” الأمريكية لتداول الأوراق المالية بنيويورك، تحقيقاً بشأن خطأ في النظام أثر على طلبات الأسهم وأدى إلى إلغاء بعضها.

وشهد بعض العملاء عدم دقة وتأخيرًا في تسليم تقارير التنفيذ، وذلك بدءًا من الساعة 2:41 مساءً بالتوقيت المحلي، ما دفع البورصة إلى إغلاق نظام “FIX/RASH” حتى نهاية جلسات أمس الأربعاء.

وتعد ناسداك ثاني أكبر بورصة في العالم، ومدرج بها شركات عملاقة مثل “آبل” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون”، وقد تأسست في عام 1971 ومنذ ذلك الحين نما عدد الشركات المدرجة بها إلى ما يقرب من 4000 شركة.