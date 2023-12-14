شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية في السعودية تنظم لقاءات مع ممثلي غرفتي جدة ومكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر
شارك في اللقاءات ممثلي غرفة جدة على رأسهم سلطان الحامد مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ومن غرفة مكة المكرمة فهد بن سعود دمنهوري - مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة و مريم الحربي - مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة.
وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن اللقاءات جاءت بدعم كبير من السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السعودية ، وكذلك عمرو عادل مستشار التمثيل التجاري في السعودية.
وأشارت مي حلمي المدير في تصريحات سابقة، إلي أن البعثة تضم 16 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية.
وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة في القطاعات الهندسية المختلفة.
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