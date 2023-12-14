شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 14-12-2023 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14-12-2023، وفقا للتحديثات الصباحية البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو أمام الجنيه سجل 33.34 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم33.34 جنيه للشراء.

33.67 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم38.79 جنيه للشراء.

39.03 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم99.38 جنيه للشراء.

100.36 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتي8.38 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.





سعر الريال القطري7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.