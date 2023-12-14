شكرا لقرائتكم خبر عن "القلعة وقصر البارون وبيت السحيمى".. تعرف على مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة السياحة والآثار إمكانية شراء التذاكر إلكترونياً باستخدام الكروت البنكية لزيارة عدد 35 موقع أثري ومتحف آثار مفتوح للزيارة، وجاري إضافة المزيد من المواقع والمتاحف تباعًا.

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اليوم السابعمواعيد زيارة عدد من المواقع الأثرية وأسعار تذاكر الزيارة في السطور التالية: قلعة صلاح الدين الأيوبي مواعيد الزيارة:من 8 صباحًا إلى 5 مساءً. أسعار التذاكر:

للمصري: 60 جنيها.

للطالب المصري: 30 جنيها

للأجنبي: 450 جنيها.

للطالب الأجنبي: 230 جنيها.

أسعار تذاكر السيارات بقلعة صلاح الدين:

التاكسي/ الملاكي: 10 جنيهات.

الميني باص: 20 جنيها.

الأتوبيس: 40 جنيها.

قصر البارون:

مواعيد الزيارة: من 9 صباحًا إلى 6 مساءً.

أسعار التذاكر:

للمصري: 60 جنيها

للطالب المصري: 30 جنيها.

للأجنبي: 180 جنيها.

للطالب الأجنبي: 90 جنيها.

بانوراما قصر البارون: أسعار التذاكر:

للمصري: 30 جنيها

للطالب المصري: 30 جنيها.

للأجنبي: 120 جنيها.

للطالب الأجنبي: 120 جنيها.

بيت السحيمي: مواعيد الزيارة:من 9 صباحًا إلى 5 مساءً. أسعار التذاكر:

للمصري: 10 جنيهات.

للطالب المصري: 5 جنيهات.

للأجنبي: 180 جنيها.

للطالب الأجنبي: 90 جنيها.