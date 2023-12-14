شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد على أسهم «إم بي سي» في السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الخميس، اكتتاب مجموعة (إم بي سي) للأفراد في 3.33 مليون سهم من أسهم المجموعة بسعر 25 ريالا للسهم، فيما سيحدد عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وقالت الشركة في بيان: إن فترة اكتتاب شريحة الأفراد ستستمر مدة 5 أيام، لتنتهي يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 نوفمبر 2023 على طلب الشركة تسجيل رأس مالها وطرح 33.25 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بـ66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.