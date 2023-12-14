شكرا لقرائتكم خبر عن 47.5 مليار ريال.. قيمة الصكوك المطروحة محليا في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة السوق المالية، أن إجمالي قيمة الصكوك المطروحا محليا (طرحا خاصا) بلغت في الربع الثالث من 2023 نحو 47.5 مليار ريال، فيما استحوذ الطرح الخاص لصكوك الجهات الحكومية محليا، على 44.595 مليار ريال، منها، فيما ارتفعت الأخيرة بنسبة 377%، مقارنة بـ 9.342 مليار ريال في الربع الثاني.

وأظهرت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن الهيئة، أن قيمة الطرح الخاص محليا لصكوك الجهات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي، في الربع الثالث من 2023، بنسبة 477.6%، مقارنة بـ 7.721 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

عدد الصكوك

أوضحت النشرة أن عدد الصكوك المطروحة محليا للجهات الحكومية (تشمل جهات حكومية أجنبية تطرح صكوكا داخل السعودية) بلغ 5 طروحات في الربع الثالث من العام الحالي.

وبحسب النشرة فإن قيمة الصكوك المطروحة محليا طرحا خاصا، للمصارف والمؤسسات المالية بلغت في الربع الثالث من العام الحالي 2 مليار ريال.

وتراجعت قيمة الصكوك المطروحة محليا طرحا خاصا للمصارف والمؤسسات المالية، على أساس ربعي في الثالث من 2023 بنسبة 72.6%، مقارنة بـ 7.310 مليار ريال في الربع الثاني، فيما انخفضت بنسبة 68.3%، على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وسجلت قيمة الصكوك المطروحة محليا طرحا خاصا للشركات والمؤسسات غير المالية في الربع الثالث من 2023 نحو 928.8 مليون ريال، متراجعة بنسبة 41.2%، مقارنة بـ 1.579 مليار ريال في الربع الثاني، بينما تراجعت بنسبة 82%% على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.180 مليار ريال في الربع ذاته من 2022.

وبلغد عدد الصكوك المطروحة للمصارف والمؤسسات المالية في الربع الثالث من 2023، صكا واحدا، بينما بلغ عدد الصكوك المطروحة من الشركات والمؤسسات غير المالية صكين.