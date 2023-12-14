شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار «الأرز البسمتي» وارتفاع الدقيق على أساس شهري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، عن انخفاض أسعار الأرز البسمتي على أساس شهري في نوفمبر الماضي، فيما ارتفع سعر الأرز الهندي، بينم سجل سعر الدقيق ارتفاعا على أساس شهري وسنوي.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، الصادر عن الهيئة، أن سعر دقيق القمح المحلي الأسمر سجل في شهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 2.9% على أساس شهري، و18.11% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2 ريال للكيلو جرام.

سعر الدقيق المحلي

بحسب النشرة سجل سعر الدقيق المحلي الأبيض 4.91 ريال (2 كجم)، مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري، و8.1% على أساس سنوي.

وأفادت النشرة، بأن سعر الأرز البسمتي الأبيض انخفض على أساس شهري بنسبة 0.2%، مسجلا 98.75 ريال (10 كجم)، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.5%.

وأشارت إلى أن سعر الأرز الهندي (10 كجم) ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.3%، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 81.22 ريال.

وأوضحت أن سعر الذرة الحلوة بلغ في شهر نوفمبر الماضي، نحو 6.15 ريال، مرتفعا بنسبة 1.5%، و0.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الشعيرية 5.88 ريال، مرتفعا بنسبة 1.2% على أساس شهري، و0.2% على أساس سنوي.

ووفقا للنشرة بلغ سعر المكرونة (500 جم) في شهر نوفمبر 2023، نحو 5.99 ريال، مرتفعا بنسبة 1%، على أساس شهري، و1.7% على أساس سنوي، بينم سجل سعر الشوربة العلب الشوفان، 9.6 ريال، منخفضا بنسبة 1.9% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي.

وذكرت النشرة أن سع الخبز الأبيض المفرود ( 4 أرغفة) بلغ في شهر نوفمبر الماضي نحو 1.1 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري وسنوي.