“الإحصاء”: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.7% خلال نوفمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% وذلك خلال شهر نوفمبر 2023م، مقارنة بشهر نوفمبر 2022م، وهو أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%؛ وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%. حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاء.

واوضحت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8% كانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م ، نظرًا لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.