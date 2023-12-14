وزير “البيئة” يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة بلغت أكثر من 735 مليون ريال، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام قرابة 6500 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض المعتمدة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في قطاعات متعددة منها مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمات الدواجن ومشروع مسلخ آلي للدواجن وتوسعة مشروع فقاسة)، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وتصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، وتمويل مستودعات التبريد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع إنتاج لحوم حمراء ضمن برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج.

وأفاد السهلي أن المجلس أقر الأهداف السنوية، واعتمد الميزانية التشغيلية للصندوق، وخطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل 2024م، ومستهدفاتها في التنمية الزراعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.

وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، وبحث مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.

ورفع نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق شكره وتقديره لللقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.