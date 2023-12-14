شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب المصريين.. 89 موقعا أثريا يمكنك زيارتها بـ5 جنيهات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف نشر الوعي السياحي والأثري؛ تتيح وزارة السياحة والآثار زيارة الكثير من المواقع الأثرية للطلاب المصريين مجانًا أو بأسعار رمزية. وينشر اليوم السابعقائمة تضم 89من المواقع الأثرية التي يمكن للطلاب المصريين زيارتها بـ5 جنيهات فقط، وهي: شجرة مريم. مسلة سنوسرت الأول بالمطرية. قصر الأمير محمد علي بالمنيل. متحف جاير أندرسون. مقبرة مر-أس-عنخ. السرابيوم. مقبرة مريروكا. منطقة آثار دهشور. منطقة آثار مية رهينة. منطقة آثار الواحات البحرية. عمود السواري. مقابر مصطفى كامل. مقابر الأنفوشي. متحف الإسكندرية القومي. متحف المجوهرات الملكية. متحف الإسماعيلية. معبد الوحي بسيوة. مقابر جبل الموتى بسيوة. متحف كيف روميل. آثار مدينة رشيد. قلعة قايتباي برشيد. منطقة آثار تل بسطا. منطقة آثار صان الحجر. قصر قارون. هرم هوارة. هرم اللاهون. منطقة آثار كرانيس. معبد مدينة ماضي. متحف كوم أوشيم. هرم ميدوم. متحف ملوي. مقابر مير. مقابر الهمامية. مقابر المزوقة. قلاع الضبة وعين أصيل. معبد دير الحجر. منطقة آثار عزبة بشندي. مدينة القصر. معبد هيبس. معبد الغويطة. معبد دوش. معبد الزيان. جبانة البجوات. متحف الوادي الجديد. معبد سيتي الأول "أبيدوس". معبد ميريت آمون. كوم السلطان وشونة الزبيب. منطقة الشيخ حمد. مقابر الحواويش. قصر الأمير يوسف كمال. معبد الطود. مقابر المعلا. معبد موت بالكرنك. مقبرة آي. دير المدينة. مقبرة باشدو. بيت كارتر ونموذج من مقبرة توت عنخ آمون. مقبرتي رخمي رع وسن نفر. معبد سيتي الأول. مقبرة أوسرحات وخنسو. العساسيف. مقبرة باباسا. مقابر الخوخة. معبد إيزيس بدير شلويط. جبانة قرنة مرعي. معبد مرنبتاح. متحف التحنيط. دير الأنبا سمعان. قلعة القصير. معبد إيزيس. جبال السلسلة. النقوش الصخرية بجزيرة سهيل. معبد وادي السبوع. معبد عمدا. الكاب. معابد جزيرة كلابشة. بيت السحيمي. باب زويلة. مجموعة محمد أبو الدهب – متحف نجيب محفوظ. التكية المولوية. مجموعة الغوري "القبة- السبيل- المنزل". وكالة الغوري. منزل جمال الدين الذهبي. منزل علي لبيب. منزل الهراوي. سبيل وكتاب قايتباي شاره الصليبة. منزل الست وسيلة. سبيل وكتاب نفيسة البيضاء. مقابر العائلة المالكة. اليوم السابعقائمة تضم 89من المواقع الأثرية التي يمكن للطلاب المصريين زيارتها بـ5 جنيهات فقط، وهي:

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