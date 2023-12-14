شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل: قرض الضبعة يسدد بالجنيه المصرى والمشروع يمول نفسه بعد التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه لا توجد أى مشكلة فى تمويل البرنامج النووي المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة والذى تنفذه شركة روساتوم الروسية، كاشفا أن الجانب المصرى يقوم بسداد قيمة القرض المخصص للمحطة بالجنيه المصرى.

وأضاف الوكيل خلال الموتمر الصحفى على هامش منتدى الصناعة النووية الـ4 ، أن من أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو أن المشروع يمول نفسه ذاتيا مع بدء تشغيل المحطة، لافتا إلى أن التعاون المصرى الروسي فى هذا المشروع به العديد من المميزات.

وأوضح الوكيل أن استمرار مصر فى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصرى فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروعا على مدى عشر سنوات دون معوقات .

قال الوكيل إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، كما أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية.