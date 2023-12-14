شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط بـ2.2 مليون برميل يوميا ليصل 104.3مليون برميل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) اليوم أنها تتوقع نموًّا جيّدًا في الطلب العالمي على النفط، بينما اتفق المشاركون في قمة "كوب 28" للمناخ على التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وأفادت بأنها تتوقع أن يسجّل الطلب العالمي على النفط نموًّا بنسبة 2,2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل ليصل إلى معدل 104,36 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "يُتوقع أن يدعم نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي المرن الطلب على النفط في ظل التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الصين".

ويتوقع أن يزداد الطلب في الدول الصناعية المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ0,3 مليون برميل يوميا ليصل إلى معدل 46,1 مليون برميل يوميا، لكنه سيبقى أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2019.

ويتوقع أن يزداد الطلب في البلدان غير المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى بمليونى برميل يوميا إلى 58,3 مليون برميل يوميا.

وتأتي التوقعات في وقت ذكر فيه مؤتمر كوب للمناخ لأول مرة صراحة التخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحترار العالمي.