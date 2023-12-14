شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية «سعودية - كورية» لبحث الفرص الاستثمارية في الآلات والمعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس كورب الكورية، بهدف بحث الفرص الاستثمارية في قطاع الآلات والمعدات في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس لقطاع الآلات والمعدات م. عبدالله الشبانات فيما مثّل الجانب الكوري لشركة إل إس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي روهيون ميونغ.

الإستراتيجية الوطنية الصناعية

أوضح الشبانات، أن هذا التوقيع يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة لقطاع الآلات والمعدات إذ يتعاون المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس لتحقيق المستهدفات المشتركة كتعزيز النمو في مجال أتمتة المصانع المحلية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على دعم الصناعة والتنمية المستدامة.

يذكر أن إل إس كورب شركة كورية متخصصة في قطاع الآلات والمعدات والمواد والأتمتة والطاقة ونقل الطاقة الكهربائية، ومقرها الرئيسي في سيول، كوريا، فيما تحتل حاليًا المرتبة الـ 14 بين أكبر الشركات في كوريا، وهي رائدة في عدد من المجالات مثل الطاقة ونقل الطاقة والمعادن.