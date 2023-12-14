شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم في شهر.. وارتفاع «البقري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار اللحوم -باستثناء اللحم البقري الطازج- في شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي.

وذكرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم الضأن الطازج (1 كجم) سجل في شهر نوفمبر الماضي نحو 64.6 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 2.1%، فيما ارتفع بنسبة 2.9%، على أساس سنوي.

وأشارت النشرة إلى سعر لحم الجمل الطازج، بلغ في شهر نوفمبر الماضي، نحو 54.9 ريال للكيلو جرام، منخفضا بنسبة 0.7% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وبحسب النشرة فإن سعر سعر اللحم الضأن المبرد المستورد انخفض بنسبة 0.2% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، مسجلا 55.11 ريال للكيلو.

وأفادت النشرة بأن سعر تكلفة طبخ الذبيحة بلغت 295.01 ريال، مرتفعة بنسبة 0.1%، و2.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وسجل سعر اللحم البقري الطازج، 52.15 ريال، في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 1.8% على أساس شهري، و7.2% على أساس سنوي.