شكرا لقرائتكم خبر عن «ريفيرس نيوز»: السعودية عامل استقرار أساسي لسوق النفط العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً في الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية خلال عام 2023، بفضل تخفيضات الإنتاج الطوعية التي قامت بها، وأدى هذا الدور إلى ضمان الاستقرار في السوق خلال هذا العام المتقلب، وفق ما ذكر موقع ريفيريس. وتأتي هذه الزيادة في الصادرات نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي وجهود المملكة لتوسيع إنتاجها النفطي مع الاهتمام بشكل ضخم أيضًا في تنويع الاقتصاد وتنويع قدرة ضخمة توليدية للطاقة من مصادر طاقة نظيفة.

تعافي الاقتصاد العالمي

ومع تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كوفيد-19، انتعش الطلب على الطاقة بشكل كبير. وباعتبارها لاعباً رئيسياً في سوق النفط استجابت المملكة العربية السعودية لهذا الطلب المتزايد من خلال زيادة صادراتها من النفط الخام.

تطوير حقول النفط

وتستثمر المملكة بنشاط في توسيع طاقتها الإنتاجية للنفط لتلبية الطلب المتزايد. ويشمل ذلك تطوير حقول نفط جديدة وتطبيق تقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة كبيرة في صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام.

استقرار أسواق النفط بقيادة المملكة

علاوة على ذلك، لعب التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الاستقرار في سوق النفط العالمية دوراً حاسماً في زيادة الصادرات.

وتعمل المملكة بشكل وثيق مع الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط، مثل روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتحقيق استقرار أسعار النفط وضمان إمدادات ثابتة من النفط الخام.

قوة السعودية مهمة للعالم

ومن الجدير بالذكر أن زيادة صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام في عام 2023 لم تفيد اقتصاد المملكة فحسب، بل ساهمت أيضًا في سوق الطاقة العالمية.

ومع تحول العالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، تستمر صادرات المملكة النفطية في لعب دور حيوي في تلبية احتياجات الطاقة الحالية.

ستقوم المملكة العربية السعودية بتوريد الكميات المتعاقد عليها بالكامل إلى العديد من العملاء في شمال آسيا الشهر المقبل على الرغم من التخفيضات الممتدة في إنتاج النفط، وفق ما أوردت منصة أويل برايس.

أسعار «أرامكو»

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء تفيد بأن أرامكو ستخفض سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي للمشترين الآسيويين ولكن بمقدار نصف ما كان متوقعًا فقط كخفض للسعر.

وذكرت وكالة رويترز أن هذا دفع بعض مصافي التكرير من الصين إلى طلب كميات أقل للتحميل في يناير.

ومع ذلك، لا يستطيع جميع مستوردي النفط من المملكة العربية السعودية تحمل تكاليف القيام بذلك.وفي الأسبوع الماضي، خفضت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بمقدار 0.50 دولار للبرميل. وكانت التوقعات تشير إلى خفض أعمق للأسعار بمقدار الضعف.

وقالت مصادر رويترز إن شركات تكرير صينية تعاقدت على نحو 40 مليون برميل من النفط الخام السعودي للتحميل في يناير وسيكون هذا أقل من 46 مليون برميل هذا الشهر.

تحركات «أوبك بلس»

واتفقت السعودية مؤخرا مع شركائها في أوبك بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل كما سيضيف الأعضاء الآخرون تخفيضات أخرى من جانبهم وإن كان بشكل أكثر تواضع بما يصل إلى إجمالي خفض بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً.