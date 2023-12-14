“الموارد البشرية” تمنح سلمان البدران جائزة أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت الكبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” المهندس سلمان البدران جائزة أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت الكبيرة، إحدى مسارات جائزة العمل التي تنقسم إلى أربعة مسارات رئيسة وهي: التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي.

وسلم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال الحفل الذي أقيم بالرياض أمس المهندس البدران الجائزة، التي أضيفت كمسار جديد في النسخة الثالثة من جائزة العمل، وتهدف إلى تكريم وإبراز وتحفيز الرؤساء التنفيذيين لإسهامهم في توفير نماذج عمل مبتكرة وتحقيق نجاحات ملحوظة أسهمت برفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقآ لرؤية المملكة 2030.

وأعرب المهندس البدران عن شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ على دعمه تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهم في تعزيز مرونة وقدرات كبرى الشركات الوطنية إقليمياً وعالمياً، وتمكينها من تحقيق أهداف وفرص استثمارية واعدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاداً الفوز بهذه الجائزة تكريماً لفريق العمل المتميز في “موبايلي”، الذي يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة، وكذلك تكريم لأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين لا يألون جهداً في تقديم الدعم لقيام الشركة بدورها كممكن رقمي وطني في المملكة.

وقال البدران:”ستكون الجائزة حافزاً لنا على الاستمرار في تقديم خدمات رقمية متكاملة ورائدة في المملكة، لنكون الخيار الأفضل للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء”، لافتاً إلى أن الجائزة تترجم ما قامت به الشركة خلال الآونة الأخيرة من أعمال وإنجازات سواء بتطويرها بيئة العمل وجعل الموظف محور اهتمام الشركة وكذلك استثمارها في تنمية رأس المال البشري من خلال توطين الوظائف وتمكين المرأة ودعم الكفاءات الشابة بالمهارات اللازمة.

وقد أطلقت “موبايلي” مبادرات الاستدامة في مجالات عديدة مثل الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسعيها لتبني الاستدامة في عملياتها، حيث تعمل بطريقة تتسم بالمسؤولية والشفافية، كما تلتزم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال رصد أدائها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وقياسه وتعزيزه.

وحققت الشركة أيضاً نمواً متتالياً في صافي أرباحها خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن تصدّر قيمة علامتها التجارية قائمة شركات الاتصالات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط للعام 2022م، وفقاً لتصنيف براند فاينانس للعلامات التجارية.

يذكر أن “موبايلي” حصدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الجوائز، ومنها ترقية تصنيفها على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) من المستوى BBB إلى A، وجائزة أفضل تجربة للمستخدمين لسنتين على التوالي 2021- 2022 المقدمة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نظير تميزها بالمعايير العالمية المتبعة في الجائزة بناء على صوت المستخدم، كما فازت بجائزة أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين في الشرق الأوسط، وذلك في حفل النواقل العالمي 2023 الذي أقيم على هامش “المؤتمر الأوروبي للسعات Capacity Europe 2023، في لندن؛ نتيجة لجهودها المتواصلة بتوفير أحدث الحلول الرقمية في مجال النواقل والمشغلين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.