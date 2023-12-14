وزير الصناعة والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس الكورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس كورب الكورية، بهدف بحث الفرص الاستثمارية في قطاع الآلات والمعدات في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس لقطاع الآلات والمعدات المهندس عبدالله بن محمد الشبانات فيما مثّل الجانب الكوري لشركة إل إس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي روهيون ميونغ.

وأوضح المهندس عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذا التوقيع يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة لقطاع الآلات والمعدات حيث يتعاون المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس لتحقيق المستهدفات المشتركة كتعزيز النمو في مجال أتمتة المصانع المحلية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على دعم الصناعة والتنمية المستدامة.

يذكر أن إل إس كورب شركة كورية متخصصة في قطاع الآلات والمعدات والمواد والأتمتة والطاقة ونقل الطاقة الكهربائية، ومقرها الرئيسي في سيول، كوريا. كما أنها تحتل حاليًا المرتبة الـ 14 بين أكبر الشركات في كوريا، وهي رائدة في عدد من المجالات مثل الطاقة ونقل الطاقة والمعادن.