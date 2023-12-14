شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ": افتتاح المدينة الدوائية الأكبر بمصر والشرق الأوسط بالربع الأول من 2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة (صحة) الطبية في فيديو خاص نشر علي الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية " ابدأ "، إن مشروع مدينة الخامات الدوائية يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ، وتابع نستورد مواد خام الصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنويًا، والمفترض مع زيادة الاسعار عالميًا أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار سنوياً ومن هنا جاءت فكرة المدينة الدوائية والتي ستعمل على توفير 300 مادة خام دوائية.

وأضاف أنه "حين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة، قمنا بإنشاء تحالف يتكون من مجموعة من الشركات المصرية لديها خبرة في مجال صناعة الدواء، وتم التواصل مع مبادرة ابدأ، حيث قامت بتسهيل تطوير واستلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم تأسيس 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية، وهى شركة "فارما" لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيمائية مخلقة، وشركة هيربا لصناعة الخلاصات من النباتات الطبية، وشركة سيترو ايجيبت لصناعة المواد الكيمائية، مضيفا أن افتتاح مشروع مدينة الخامات الدوائية سيتم بحلول الربع الأول من عام 2024، و أن هذا المشروع يعمل به نحو 2000 عامل.

وأوضح أن المدينة ستعمل بحلول الربع الأول من العام المقبل 2024 ، وسيكون لها دورًا كبيرًا في تعميق الصناعات الدوائية كمكون محلي بما يقلل فاتورة استيراد المواد الخام .