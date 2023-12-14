شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين "مجموعة طلعت مصطفى" و "مجموعة فيصل الرشيد" لافتتاح فرعين للعلامة التجارية "النصر" في مدينتي والرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع اتفاقية مع مجموعة فيصل الرشيد ، لافتتاح فرعين للعلامة التجارية "النصر" في مدينتي والرحاب . وبموجب هذه الاتفاقية سيتم افتتاح فرع "النصر" بمدينتي في المركز التجاري المتكامل "ايست هب" على مساحة ما يقرب من 1200 متر مربع ، فيما سيتم افتتاح فرع "النصر" بالرحاب في افينيو مول على مساحة 700 متر مربع .

قام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والأستاذ/ ناصر فيصل الرشيد ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيصل الرشيد ، بحضور عدد من قيادات المجموعتين .

وتعليقاً على الاتفاقية ، أكد الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، أن الشراكة مع مجموعة فيصل الرشيد تأتي في إطار حرص مجموعة مصطفى على التعاقد مع كبرى الشركات في مختلف المجالات لافتتاح أشهر وأكبر العلامات التجارية لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات سكان مشروعات المجموعة والمناطق المحيطة .

من جانبه ، أعرب الأستاذ/ ناصر فيصل الرشيد عن سعادته بتوقيع الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، المطور العقاري الأكبر في مصر والشرق الأوسط ، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون بمثابة إضافة كبيرة لمجموعة الرشيد وللعلامة التجارية "النصر".

وتعد مجموعة "ناصر الرشيد" من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ، تأسست عام 1984 في دولة الكويت ، وتدير حاليأ نحو 130 متجراً للبيع بالتجزئة في دول الخليج وشمال أفريقيا وآسيا وأستراليا ولها قاعدة عملاء تضم أكثر من 10 مليون شخص.

وتمتلك مجموعة ناصر الرشيد العلامة التجارية "النصر" ، أحد أبرز المتاجر المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة والملابس والأدوات الرياضية والاكسسوارات وغيرها، ولها نحو 46 فرعاً في مصر بمختلف محافظات الجمهورية .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي ، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ، نجحت على مدى أكثر من خمسين عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر.

ويعد مشروع "إيست هب" من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة في مدينتي، يقع في موقع متميز جنوب مدينتي بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة ، تبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، أبرزها النساجون الشرقيون - فلامنجو - اسواق عبد العزيز - كيدز ستيشن - تاى هاوس - عيادات تجميل نسايم - كاسالتى - ديڤانو - سلطان سراي - مادو - بريدفاست كوفي - كاريبو كوفي - مطعم بيت ورد - قبنورى - قنديل مصر وغيرها . ويضم "ايست هب" نحو200 ومكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى وجود جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالى 1200 سيارة .

ويعد أفينيو مول من أكبر المراكز التجارية والترفيهية في الرحاب ومنطقة القاهرة الجديدة ، يضم 170 وحدة تجارية تلبي احتياجات سكان الرحاب والمناطق المحيطة ، وتتنوع الوحدات التجارية بالمول ما بين محلات ملابس وآثاث وتجميل ومطاعم وكافيهات ومناطق ألعاب للأطفال ومختلف الأنشطة التجارية ، منها سكند كب ، أسواق عبد العزيز ، هب فرنيتشر ، اسبريسو لاب وغيرها . ويوفر أفينيو الرحاب لسكان المدينة خدمات أخرى هامة، حيث يضم مكتباً مطوراً للسجل المدني.



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