شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تكليف لكوادر المهن الطبية بـ63 جهة حكومية خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 63 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، خلال شهر نوفمبر 2023، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن ضمن الجهات الإدارية التي شملتها قرارات التكليف وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وبعض الجامعات المصرية مثل جامعة عين شمس، جامعة الأزهر، جامعة أسوان، وعدد من المدريات والهيئات والمستشفيات والمراكز.