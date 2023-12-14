شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2022 والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية.

ومن أهم مؤشراتها بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 44.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 45.7 مليـار متـرمكعب عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.7٪.

وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 40.9 مليار متر مكـعـب عام 2022 مقابل 41.6 مليـار متر مكـعب عام 2021 بنسبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪، وبلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب.