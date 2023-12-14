شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والسبائك فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا كبيرا في جميع الأوزان الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في السوق والذي يسجل 3246 جنيهات وفيما يلي بيان بأسعار سبائك الذهب بدون إضافة مصنعية.

أسعار السبائك الذهب اليوم: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3246 جنيها بدون مصنعية. أسعار السبائك الذهب اليوم: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3246 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8115 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16230 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32460 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 64920 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 100950 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 162300 جنيه. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 324600 جنيه.

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3246 جنيها. عيار 21 يسجل 2840 جنيها. عيار 18 يسجل 2434 جنيها. عيار 14 يسجل 1893 جنيها. الجنيه الذهب 22720 جنيها.

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