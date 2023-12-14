شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 8 أصناف من الفواكه في نوفمبر.. و«الرمان» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض أسعار 8 أصناف من الفواكه في شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري، بينما ارتفع سعر 8 أصناف.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر التفاح الأحمر الأمريكي 9.21 ريال، متراجعا بنسبة 7.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

وبحسب النشرة فإن سعر التفاح الأصفر (1 كجم) سجل في شهر نوفمبر الماضي، نحو 9.31 ريال، منخفضا بنسبة 7.9%، على أساس شهري، بينما استقر على أساس سنوي.

وأشارت النشرة إلى أن سعر الرمان الهندي، تصدر الأصناف الأكثر انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 7.1%، ليصل إلى 12.62 ريال للكيلو، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 13.4%.

سعر البرتقال

بحسب النشرة فإن سعر البرتقال أبو صرة المصري، انخفض بنسبة 0.8%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 23% على أساس سنوي، مسجلا 7.91 ريال للكيلو.

وسجل سعر الحبحب (البطيخ) المحلي، في شهر نوفمبر الماضي نحو 2.81 ريال، منخفضا بنسبة 2.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 10.2% على أساس سنوي.

وانخفض سعر الليمون الوسط الأفريقي بنسبة 6.9% على أساس شهري، وسنوي، مسجلا 7.15 ريال للكيلو، بينما سجل سعر المنجا الباكستاني 13.2 ريال، منخفضا بنسبة 1.5% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي.

وسجل سعر التمر (المكنوز) 15.11 ريال للكيلو، في شهر نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 0.1%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي.