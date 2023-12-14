شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في أسهم «سبيس إكس» وقيمتها تتخطى 180 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطى تقييم شركة «سبيس إكس» التي تعود للمليادرير الأمريكي إيلون ماسم رقمًا جديدًا بـنحو 180 مليار دولار بناءً على عملية بيع ثانوية مستمرة للأسهم. تناقش الشركة اتفاقًا مع المستثمرين لبيع الأسهم للمشاركين في عرض الشراء بسعر 97 دولارًا للسهم وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، حسبما أكدت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ولا يتضمن العرض زيادة رأس المال الجديد حيث يمثل عرض الشراء بيعًا ثانويًا للأسهم القائمة ومن المتوقع إغلاقه في يناير. وتقوم شركة سبيس إكس عادةً بهذه الجولات الثانوية مرتين سنويًا تقريبًا لمنح الموظفين والمساهمين الآخرين في الشركة فرصة لبيع الأسهم. ويمثل التقييم الأخير زيادة بنسبة 20% عن السعر المرتفع السابق لشركة سبيس إكس الذي كان أقل بــ 30 مليار دولار عند150 مليار دولار والذي حققته الشركة من خلال بيع ثانوي في يوليو بسعر 81 دولارًا للسهم، وهو ما يقول أن قيمة الشركة ترتفع وذلك في ظل 6 أشهر.

احتكار الفضاء

قال مراقبون أن مايميز الشركة إلى الآن تفرد ما تقوم به فليس هناك من ينافسها في ساحاتها فهي تحتكر تقريبًا سوق إطلاق الأقمار الصناعية الأمريكية وذلك عبر صواريخ فالكون التي تعتبر العمود الفقري للشركة.

إنترنت ستارلينك

في هذا السياق، يُنظر إلى مشروعات الإنترنت التي توفرها الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة لسبيس إكس SpaceX على أنها محرك اقتصادي رئيسي للشركة حيث تم إطلاق أكثر من 5000 قمر صناعي حتى الآن وخدمة تضم ما يزيد عن مليوني مشترك. وتستمر مركبة ستارشيب في اجراء اختبارات الطيران الفضائي وذلك في محاولة من الشركة لإنشاء صاروخ من الجيل التالي قابل لإعادة الاستخدام بحجم وقوة غير مسبوقين.

«سبيس إكس» بين الأكثر قيمة حول العالم

تعد الشركة واحدة من الشركات الخاصة الأكثر قيمة في العالم التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار. ويصنف أحدث تقييم للسبيس إكس الشركة فوق القيمة السوقية لأي من كبار شركات الدفاع الأمريكية والطيران بما في ذلك شركة "بوينج" حيث بلغت قيمة شركة "لوكهيد مارتن" حوالي 150 مليار دولار وشركة "نورثروب جرومان" بحوالي 112 مليار دولار وشركة "فيريزون" حوالي 73 مليار دولار و "إيه تي آند تي" بحوالي 154 مليار دولار وفاكت سيت بــ115.9 مليار دولار.