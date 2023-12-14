شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: تفعيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية لعدد 1000 شركة)، وعلى ممولي المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الرابعة سرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية تجنبا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون.

أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه تمت اتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية لعدد 1000 شركة) بداية من 15 ديسمبر 2023 ، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام عدد 1000 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة (فرعية الثانية) من المنظومة إعتباراً من 15/12/2023.

وقال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.