موجز الاقتصاد: سعر الذهب الآن يسجل 2860 جنيها للجرام عيار 21 بعد صعود السعر العالمى

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس الموافق 14-12-2023 ، عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، منها سعر الذهب الآن يسجل 2860 جنيها للجرام عيار 21 بعد صعود السعر العالمى، و كهرباء شمال القاهرة: بدء تركيب العدادات بنظام إلكترونى لمتابعة عمليات الشحن.

سعر الذهب الآن يسجل 2860 جنيها للجرام عيار 21 بعد صعود السعر العالمى

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا كبيرا في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات فوق 2030 دولار.

كهرباء شمال القاهرة: بدء تركيب العدادات بنظام إلكترونى لمتابعة عمليات الشحن

كشف المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم البدء في تركيب العدادات للمشتركين من خلال تطبيق إلكترونى جديد خاص بتركيب العدادات ليتم تسجيل بيانات المشتركين والعدادات أولا بأول فى نفس لحظة تركيب العداد بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2022 والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية.

التنمية الصناعية تبحث مع مبادرة "ابدأ" تعزيز الاستثمارات بالمشروعات الجديدة

استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" بمقر الهيئة، في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الهيئة والمبادرة، لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة، وقد شهد الاجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، كما ضم وفد ممثلي المبادرة كل من مهندس مينا ويليم والمهندسة آيه ابو المجد والمهندس أحمد جمال، وعدداً من قيادات الهيئة.

قرارات تكليف لكوادر المهن الطبية بـ63 جهة حكومية خلال شهر نوفمبر

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 63 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، خلال شهر نوفمبر 2023، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وزير السياحة: مصر حريصة على العمل الجاد لتعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أن مصر حريصة على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية، وتسهيل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.

"ابدأ": افتتاح المدينة الدوائية الأكبر بمصر والشرق الأوسط بالربع الأول من 2024.. فيديو

قال الدكتور محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة (صحة) الطبية في فيديو خاص نشر علي الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية " ابدأ "، إن مشروع مدينة الخامات الدوائية يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ، وتابع نستورد مواد خام الصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنويًا، والمفترض مع زيادة الاسعار عالميًا أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار سنوياً ومن هنا جاءت فكرة المدينة الدوائية والتي ستعمل على توفير 300 مادة خام دوائية.

حركة ترقيات للموظفين بـ17جهة بالجهاز الإدارى للدولة.. ونقل آخرين بـ110جهات

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة ترقية عدد من الموظفين بـ 17 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة، خلال شهر نوفمبر 2023، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

"أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط بـ2.2 مليون برميل يوميا ليصل 104.3مليون برميل 2024

أعلنت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) اليوم أنها تتوقع نموًّا جيّدًا في الطلب العالمي على النفط، بينما اتفق المشاركون في قمة "كوب 28" للمناخ على التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

الوكيل: نسبة الجانب المصرى من قرض الضبعة تسدد بالجنيه والمشروع يمول نفسه

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه لا توجد أى مشكلة فى تمويل البرنامج النووي المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة والذى تنفذه شركة روساتوم الروسية، كاشفا أن الجانب المصرى يقوم بسداد نسبته من قيمة القرض المخصص للمحطة بالجنيه المصرى.

رئيس "صندوق الإسكان الاجتماعي" تتفقد مشروع الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة

قامت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بزيارة تفقدية لمشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، بهدف متابعة الأعمال الجارية بالمشروع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.