“هيئة العقار” : أكثر من 32 ألف وسيط عقاري يبرمون أكثر من 108 آلاف عقد وساطة خلال 5 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدَّت الهيئة العامة للعقار أنَّ نظام الوساطة العقارية الذي مضى على دخوله حيز الامتثال خمسة شهور أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية والمزادات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري حيث تم خلال الخمسة أشهر الماضية إصدار أكثر من 117 ألف ترخيص إعلاني عقاري من خلال أكثر من 32 ألف وسيط عقاري مرخص برخصة فال للوساطة والتسويق وقاموا بإبرام أكثر من 108 آلاف عقد وساطة عقارية، إضافة إلى ترخيص 24 منصة عقارية حتى اليوم.

وأوضحت أنّ نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية 34% بينما حصلت المنشآت على 66% منها، موزعة على أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بنسبة 22%، والإعلانات العقارية بنسبة 77%، والمزادات العقارية بنسبة 1%، فيما تجاوز عدد زيارات صفحة الخدمات الإلكترونية للهيئة 18 مليون زيارة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، كما تلقتْ خلال الفترة الماضية قرابة 4 آلاف بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفّذت أكثر من 9 آلاف عملية رقابية متضمنة حملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الإلكترونية التي تستهدف الرقابة على القنوات والمنصات الإلكترونية، كما خدمتْ خلال الفترة الماضية أكثر من 600 ألف مستفيد من خلال مركز الاتصال الموحد لخدمات الهيئة ومراكز الخدمة.

مما يُذكر أنّ نظام الوساطة العقارية يعُد من التشريعات العقارية المهمة في القطاع العقاري حيث أفرز لائحةً تنفيذية وخمسَ لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية ليسهم في توفير فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة إضافة إلى تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.