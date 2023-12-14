“منشآت” تنظّم جولة التجارة الإلكترونية في منطقة تبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جولة التجارة الإلكترونية في منطقة تبوك يوم الاثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر، وتستمر على مدى يومين في مركز الأمير سلطان الحضاري، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، بحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية.

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، واستشارات وإرشاد تقدم من قبل مجموعة من المختصين، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة العديد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الإلكترونية في المنطقة.

وتتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.

ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهتمين ورواد الأعمال لتسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة مجاناً ضمن فعاليات الجولة.