الاقتصاد

فيتش تُخفض التصنيف الإئتمانى لإثيوبيا إلى مستوى عالى المخاطر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تُخفض التصنيف الإئتمانى لإثيوبيا إلى مستوى عالى المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى التصنيف الائتمانى لإثيوبيا إلى مستوى عالى المخاطر اليوم الخميس، مشيرة إلى "تزايد احتمال" التخلف عن السداد، بحسب "رويترز".

 

وقالت وكالة "رويترز" إن إثيوبيا فشلت فى دفع قسيمة على سنداتها الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار والتى كان من المقرر استحقاقها فى 11 ديسمبر الجارى، قائلة الأسبوع الماضى إنها لا تستطيع سداد الدفعة.

 

وخفضت وكالة فيتش تصنيف إثيوبيا إلى "C" من "CC"، ولا تحدد الوكالة توقعات مستقبلية للصناديق السيادية ذات التصنيف "CCC+" أو أقل، لكنها قالت إنها ستخفض تصنيف إثيوبيا إلى "RD"، أو التخلف المحدود، إذا لم تدفع القسيمة خلال فترة سماح مدتها 14 يومًا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements