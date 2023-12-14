شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" توقّع 25 اتفاقية وشراكة في مؤتمر سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، (25) اتفاقية وشراكة تدريبية داعمة لبرنامجي "توطين" و "التدريب الموازي"، على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في مدينة الرياض، حيث مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقيات والشراكات، وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي.

ويأتي توقيع الشراكات والاتفاقيات، في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لبناء وتعزيز فرص تمكين وتأهيل رأس المال البشري، ونقل الخبرات، وبناء المهارات والكفاءات الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 و"برنامج التحول الوطني" أحد برامج روية السعودية 2030.

رفع مهارات العاملين

يتمثل مسار "برنامج توطين" في توقيع اتفاقيتين مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين, وذلك بهدف رفع مهارات العاملين السعوديين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية ويستهدف البرنامج المهارات المهنية والفنية للكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديميات التخصصية التي تتوائم مع الوظائف المستهدفة في البرنامج.

في حين شملت مبادرة "التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل"، أحدى مبادرات برنامج التحول الوطني توقيع (23) شراكة تدريبية, مع عدد من الجامعات السعودية والأكاديميات والجهات التدريبية المرخصة والكبرى, بهدف تحقيق مستقبل واعد وطموح للنساء عبر كسب المعارف والمهارات اللازمة؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة في مختلف القطاعات الواعدة، وتطوير مهاراتهن في البحث عن العمل في أكثر التخصصات المستقبلية، ودعمهن وتمكين استدامتهن في سوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات والشراكات الوصول إلى أعلى مستويات التعاون بين كافة الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.