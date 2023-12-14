شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز وطني.. تفاصيل حصول "الاعتماد السعودي" على الاعتراف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المركز السعودي للاعتماد إنجازًا وطنيًا تمثل في حصوله على الاعتراف الدولي من خلال الجهاز العربي للاعتماد وذلك من المنتدى الدولي للاعتماد "IAF" في مجال نظم الإدارة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021-1:2015، والحصول على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC" في مجال المختبرات الطبية وفق المواصفة القياسية الدوليةISO 15189:2022.

ويعد ذلك بمثابة اعتراف دولي لجميع شهادات المطابقة الصادرة من الجهات المعتمدة من الاعتماد السعودي الذي من شأنه أن يسهم في إحداث أثر كبير على المستوى الاقتصادي عبر رفع التجارة البينية وانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.

الاعتماد السعودي

يذكر أن حصول الاعتماد السعودي على الاعتراف الدولي يعد إنجازًا داعمًا للبنية التحتية للجودة في المملكة، ومعززًا لمكانة المركز على المستوى الإقليمي والدولي.