شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سيراميك جلوريا بقيمة 71.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، تنفيذ صفقة على شركة الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين-سيراميك جلوريا خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 71.1 ألف سهم بقيمة 71.1 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة الأصدقاء العالمية للبلاستيك بحجم تداول 69.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة سمارت نيو إيجيبت للخدمات التعليمية بحجم تداول 6440 سهم بقيمة 6.44 مليون جنيه.

حسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 5.4 ألف سهم بقيمة 98.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 71 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.01%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 823.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 332 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 438.3 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 6535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.